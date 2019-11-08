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Суд обязал Александра Головина платить алименты внебрачной дочери Светланы Белогуровой Оливии

Состоявшийся накануне, 7 ноября, суд обязал звезду «Кадетства» Александра Головина выплачивать алименты его внебрачной дочери Оливии, родившейся у визажиста Светланы Белогуровой. Скандал вокруг актёра разгорелся несколько месяцев назад.
Суд обязал Александра Головина платить алименты внебрачной дочери Светланы Белогуровой Оливии

По словам Александра Головина, решение суда его полностью устроило. Актёр впервые публично прокомментировал данную ситуацию на своей Instagram-странице, выразив, прежде всего, благодарность адвокатам, проявившим себя настоящими профессионалами, без которых, по мнению кинозвезды, законность и справедливость в данном «нашумевшем» деле не восторжествовала бы. В конце своего поста 30-летний артист пожелал всем мира и добра.

Согласно судебному постановлению, Александр Головин отныне обязан будет каждый месяц выплачивать на свою внебрачную дочь алименты, размер которых – два МРОТ (в нынешнем году он установлен на уровне 11 280 рублей). Данную информацию уточнила мама 1,5-годовалой Оливии Светлана Белогурова, которая всё же выразила возмущение тем, что отец её ребёнка вообще осмелился решать данный вопрос через суд. Косметолог посредством соцсети обратилась к бывшему возлюбленному с упрёком, отметив, что ему следовало бы размещать не посты о выигрыше в суде, а видеопубликации, на кадрах которых он общается с дочерью и преподносит ей подарки.

Стоит напомнить, что Александр Головин и Светлана Белогурова начали встречаться двумя годами ранее. По словам косметолога, сперва новость о её беременности обрадовала актёра, но через некоторое время он прервал с ней общение, ничего толком не объяснив.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 12:08

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