Суд обязал Александра Головина платить алименты внебрачной дочери Светланы Белогуровой Оливии

По словам Александра Головина, решение суда его полностью устроило. Актёр впервые публично прокомментировал данную ситуацию на своей Instagram-странице, выразив, прежде всего, благодарность адвокатам, проявившим себя настоящими профессионалами, без которых, по мнению кинозвезды, законность и справедливость в данном «нашумевшем» деле не восторжествовала бы. В конце своего поста 30-летний артист пожелал всем мира и добра.Согласно судебному постановлению, Александр Головин отныне обязан будет каждый месяц выплачивать на свою внебрачную дочь алименты, размер которых – два МРОТ (в нынешнем году он установлен на уровне 11 280 рублей). Данную информацию уточнила мама 1,5-годовалой Оливии Светлана Белогурова, которая всё же выразила возмущение тем, что отец её ребёнка вообще осмелился решать данный вопрос через суд. Косметолог посредством соцсети обратилась к бывшему возлюбленному с упрёком, отметив, что ему следовало бы размещать не посты о выигрыше в суде, а видеопубликации, на кадрах которых он общается с дочерью и преподносит ей подарки.Стоит напомнить, что Александр Головин и Светлана Белогурова начали встречаться двумя годами ранее. По словам косметолога, сперва новость о её беременности обрадовала актёра, но через некоторое время он прервал с ней общение, ничего толком не объяснив.