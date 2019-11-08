В Филадельфии на небе запечатлели необычное явление в форме «пылающей пирамиды»





На видеоролике можно заметить ночное небо, на котором явно выделяется темный объект в форме пирамиды. Общее впечатление усиливает ярко-красное свечение, которое исходит от нее. Комментаторы выдвигают различные версии увиденного. Большинство пользователей склоняется к тому, что в это время проходили учения военных самолетов.Но есть из подписчиков канала те, кто уверен, что на кадрах запечатлен инопланетный корабль с пришельцами. А неординарное свечение создано специально, чтобы отвлечь внимание и создать иллюзию огня. Стоит отметить, что на данный момент ученые никак не комментируют произошедшее в Филадельфии.