Роза Сябитова: "Воспитание — это забота не только о теле, но и о душе"

Роза Сябитова ежедневно делает публикации в социальных сетях, чтобы держать фанатов в курсе всего происходящего в ее жизни. Сегодня знаменитость решила поделиться правилами воспитания дочерей. Телеведущая показала фото со своей наследницей Ксенией. В комментарии к посту Роза Сябитова написала, что, воспитывая дочь, очень важно знать о чём она думает, необходимо выстроить отношения так, чтобы с любым вопросом ребенок шел к матери, а не к подругам. Ведущая посоветовала никогда не ругать детей, помогать, демонстрировать понимание и внушать, что первой любви нет, есть первое влечение к противоположному полу.Роза Сябитова уверена, дочери необходимо объяснить, что истинное чувство возникает только в браке. Также соведущая телепередачи «Давай поженимся» особо отметила, что если мать постоянно обсуждает с ребенком разные проблемы, не только бытовые, но и душевные, то дети начнут прислушиваться к словам родителей и не наделают ошибок в будущем.