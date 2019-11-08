«Ей никто не предлагал переспать»: Виктория Боня обвинила Алену Водонаеву во лжи





В эфире шоу «Ходят Слухи» на YouTube Виктория Боня затронула тему с ее назначением на пост ведущей видеоверсии журнала "Cosmopolitan". Тогда Алена Водонаева заявила, что сначала место предложили ей, но взамен звезде нужно было оказать интим-услуги "нужному" человеку. Модель якобы отказалась от должности, а затем появилась Виктория Боня.Виктория Боня все сведения опровергла и отметила, что Алена Водонаева просто была не готова в тот момент стать ведущей. Они вместе были на кастинге, а когда нужно было зачитать текст на камеру, Водонаева, по словам модели, не справилась. У нее начала трястись голова, она смотрела в потолок, была "сырой", как ведущая. В каждой программе, добавила Виктория Боня, Водонаеа вспоминает о ней и критикует, будто демонстрируя неприкрытую зависть. Самой звезде не интересно, чем занимается экс-коллега или что происходит у нее в жизни.Виктория Боня добавила, что сейчас популярность Алены Водонаевой упала, она пытается "выехать" на жизни Виктории Бони, а потому придумала историю с интимным предложением. На самом деле Водонаевой никто переспать не предлагал, тогда она не подходила на роль ведущей, место досталось Боне.