Отец главного персонажа фильма о Юлии Началовой раскрыл свою роль в картине





Как пишет издание Nation News, роль папы певицы в будущей картине сыграет известный композитор и лауреат премии «Шансон года», имя которого не называется. Отмечается лишь, что с самой Юлией Началовой новоиспеченный актер был знаком, однако в дружеских отношениях не состоял. По словам собеседника издания, на данный момент он пока лишь знакомится со сценарием фильма, поэтому никаких конкретных сцен до сих пор не прорабатывалось. А вот о перспективах самого фильма артист высказывается сдержанно, отмечая лишь, что «все будет хорошо».Кроме того, как отметил мужчина, у него нет какого-то конкретного видения самой ситуации, которая сложилась уже после смерти известной артистки, и считает, что сама история оказалась довольно сложной, поскольку люди, знавшие Началову лично не имеют к ней никакого отношения, а истерию вокруг ее скоропостижной кончины развил кто-то другой.