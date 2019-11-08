Ксения Собчак призналась, что ее впервые пристыдили за мужа Константина Богомолова

Одноименный роман написал Владимир Сорокин, а режиссером выступил Максим Диденко. Сюжет оказался неоднозначным, что вызвало резонанс в обществе. По сценарию, люди 1980-х годов разных профессий ежедневно делают один ритуал, съедая "норму" фекалий, чтобы отдать свой долг родине. Кроме того, в спектакле поднимаются вопросы однополой любви и сношения с "русской землей".Премьера Константина Богомолова прошла со скандалом. В зал ворвались представители религиозных организаций и попытались остановить действо на сцене. Тем не менее, в зале находилась и сама Ксения Собчак, а затем она опубликовала в своем канале в Telegram слова поддержки в сторону супруга.Позже Ксения Собчак рассказала, что при входе в театр ее также встретили активисты, которые закричали, позор ей за то, что она жена такого режиссера. Журналистка отметила, ее за многое стыдили - участие в "Дом-2" и интервью с Анастасией Волочковой, а вот за мужа никогда. Она поблагодарила участников скандала за полученный новый опыт и еще раз выразила слова поддержки и поздравила своего супруга Константина Богомолова с премьерой.