Экс-участница «Дома-2» Виктория Боня рассказала о «жуткой зависти» со стороны Собчак





Модель и бизнес-вумен Виктория Боня во время интервью призналась, она считает, что Ксения Собчак просто не может не завидовать успешным и красивым женщинам. По словам звезды, в свое время она столкнулась с неприятной ситуацией, когда эпатажная журналистка якобы платила за лживые статьи о Виктории Боне в СМИ.Сама же Ксения Собчак, добавила Виктория Боня, делала вид, что не причастна к происходящему. Однако экс-коллега знает, что это правда. Позже хакеры взломали WhatsApp журналистки, где обнаружились доказательства ее аферы. Боня не удивлена, ведь, по ее словам, она вышла замуж за красивого молодого мужчину, переехала в Монако, где она регулярно выходит в свет.Виктория Боня добавила, что Ксении Собчак просто необходимо кого-то унижать, чтобы самоутверждаться, а методы для этого телеведущая выбирает любые.