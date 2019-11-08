Певица Алсу побывала на юбилейном вечере Игоря Крутого в Дубае

На юбилейном вечере Игоря Крутого певица Алсу появилась в белоснежном брючном костюме и топе со стразами. Свой образ певица дополнила ярким макияжем, массивными серьгами и колье. Игорь Крутой надел темно-синий костюм и галстук-бабочку. В комментарии к публикации, сделанной в социальной сети Instagram, Алсу написала: "Вчера был прекрасный, очень душевный концерт".Также исполнительница отметила, что иначе быть просто не могло, поскольку звучали всеми любимые песни знаменитого композитора. Подписчики написали множество комплиментов и поздравили Игоря Крутого с прекрасным концертом. Всего за несколько десятков минут публикация певицы Алсу набрала большое количество лайков.