Эксперты рассказали, чем может обернуться употребление в пищу подпорченных яблок





По словам экспертов, испорченный фрукт нельзя употреблять, если видны повреждения трети его поверхности. Из-за того, что в процессе гниения появляются вредные микотоксины, специалисты советуют вовсе не включать такие яблоки к себе в рацион. Зачастую распространение от поврежденной части плода влияет и на здоровую, но это не выдает себя ни плохим запахом, ни цветом. «Это вещества, вырабатываемые грибами, которые пахнут и не имеют вкуса. Однако они могут привести к хронической интоксикации, способной вызвать серьезные проблемы со здоровьем. Вплоть до рака печени и почек. Особенно велик риск заражения после употребления подпортившихся яблок», - отмечает специалист из Политехнического университета Валенсии Роза Порсель.Стоит обратить внимание, что вредные микотоксины не пропадают даже после термической обработки. То есть подпорченные яблоки не стоит даже запекать и готовить из них компот. Если есть какие-либо сомнения по-поводу годности фрукта, необходимо разрезать его и убедиться, что на нем нет ни малейших изменений.