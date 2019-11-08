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Одна из богатейших женщин РФ поддержала супруга Заворотнюк Петра Чернышева

Одна из богатейших женщин РФ Светлана Ермолова по-дружески поддержала супруга Анастасии Заворотнюк. Бизнесвумен близко к сердцу воспринимает ситуацию, с которой пришлось столкнуться семье Петра Чернышева.
Одна из богатейших женщин РФ поддержала супруга Заворотнюк Петра Чернышева

Вице-президент компании «La Marеe», одного из крупнейших российских оптовых поставщиков даров моря и рыбы, Светлана Ермолова уже не первый год дружит с Татьяной Навкой и Петром Чернышевым. Именно поэтому одна из наиболее успешных и богатых женщин страны решила посетить премьеру нового ледового шоу фигуристов «Аленький цветочек», а также поддержать супруга Анастасии Заворотнюк, которому сейчас приходится особенно тяжело.

На фото, размещенном поклонниками звезды популярного сериала «Моя прекрасная няня» на ее фан-странице в Instagram, запечатлен момент, когда Светлана Ермолова держит Петра Чернышева за руки и очень эмоционально его в чем-то убеждает, а сам фигурист стоит, опустив голову. В подписи к снимку почитатели творчества Анастасии Заворотнюк поблагодарили бизнесвумен за дружескую поддержку, полное любви и сострадания сердце, а также заразительный оптимизм и надежду на лучшее. Фанаты знаменитости отметили, что ценят помощь всех, кому небезразлично то, с чем пришлось столкнуться семье Петра Чернышева, а также сообщили, что продолжают молиться за здоровье известной актрисы.

Кроме того, подписчики фан-страницы Анастасии Заворотнюк отметили, что фото Ермоловой и Чернышева получилось очень трогательным, так как на нем был запечатлен очень «сильный момент», и назвали одну из богатейших бизнесвумен РФ прекрасным человеком. Также поклонники заявили, что мысли материализуются и призвали всех, кто переживает о судьбе супруги фигуриста верить в чудо и уповать на Бога.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 11:27

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