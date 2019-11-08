«Главное – не разжиреть»: Филипп Киркоров занялся спортом перед новогодними праздниками





По словам 52-летнего артиста, он тренируется под наблюдением специалистов. При этом, как отмечает Филипп Бедросович, в первые дни занятия в спортзале давались ему довольно тяжело. «Ему тоже со мной не просто. Я постоянно меняю время тренировок, поскольку у меня очень непредсказуемый график. Но занятия не пропускаю, надо поддерживать форму», - подчеркнул артист. Более того, Киркоров иронизирует над тем, что от одной мысли о предстоящей тренировке у него практически сразу же портится настроение, но тренер его подбадривает, рассказывая, что совсем скоро это войдет в привычку и жить без спорта музыкант уже не сможет.В то же время певец заявляет, что полностью доволен своей фигурой, а потому не планирует сбрасывать вес. Что же дкасается спорта, то он нужен ему лишь для укрепления здоровья и поддержания тонуса. «Для меня главное – не разжиреть. Не нужно ждать от меня каких-то достижений или форм, как у Шварценеггера», - предупредил он. Ограничивать себя Киркорову приходится и в рационе. И пусть к опытному диетологу он пока не обращался, но к подбору плана питания на день подходит ответственно, передает «СтарХит».