Лолита Милявская рассказала о своем новом ухажере

Лолита Милявская недавно рассталась со своим супругом Дмитрием Ивановым. Пара состояла в браке 8 лет, и развод стал тяжелым ударом для обеих сторон. Внешний облик певицы также заметно изменился, стремительно уменьшался вес ее тела. Но, как оказалось, все дело не в стрессе, а в периодических тренировках в спортивном зале и диетах. Некоторые поклонники Лолиты предполагали, что звезда так активно теряет вес из-за стресса, который вызвало тяжелое расставание с бывшим мужем. Но артистка решила опровергнуть такие слухи: «Я худею не для того, чтобы кому-то чего-то доказать, тем более посторонним для меня людям. Просто это был не тот мужчина. Я его выгнала, когда внимательно рассмотрела, сейчас в моей жизни нет раздражителя, никто не пьет мою энергию, я стала спокойной. Плюс за мной стал ухаживать приятный молодой человек».Сейчас подписчики в Instagram активно желают знаменитости найти свое женское счастье. Также пользователи советуют внимательнее присматриваться к своей второй половинке и быть осторожнее, чтобы не повторить прошлый горький опыт.