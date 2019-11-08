Ученые назвали 7 вещей, влияющих на здоровье людей в возрасте от 40 лет





Очень важными, к примеру, считают отношения. По убеждению медиков, здоровье находится в прямой зависимости от их качества, поскольку после 40 лет ощущение счастья чрезвычайно важно для здоровья. На втором месте специалисты расположили физические нагрузки, которые называют также залогом психического благополучия. Впрочем, о том, что ежедневные физические нагрузки способствуют укреплению здоровья и долголетию, известно уже давно. На третьем месте оказался смартфон, который способен спровоцировать массу проблем со здоровьем. Причем, речь не только о бессоннице и реальных нарушениях в шейном отделе позвоночника, но и в неблагоприятном эмоциональном фоне, который могут формировать социальные сети.Далее следует здоровье желудочно-кишечного тракта. После наступления 40 лет любые расстройства в работе ЖКТ становятся для человека явлением привычным. Однако они могут быть также признаками воспаления, которое впоследствии выльется в намного более серьезные заболевания. Также людям, достигшим этого возраста, рекомендуют избегать стрессовых ситуаций, поскольку это одна из основных причин большинства болезней.Шестое место досталось эластину и коллагену. Первые очевидные признаки старения проявляются как раз после 40 лет из-за того, что в организме заметно снижается их количество. Чтобы сохранить кожу здоровой и молодой на вид, эксперты рекомендуют принимать эти полезные микроэлементы в составе БАДов. И последнее, о чем должны позаботиться представители данной возрастной группы – это объем потребляемых углеводов. Как известно, с возрастом метаболизм в организме замедляется, поэтому избежать прибавки в весе становится сложнее. Спасет правильное питание с сокращением количества углеводов, потребляемых ежедневно.