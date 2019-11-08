Плюс-сайз модель Эшли Грэм назвала пол будущего ребенка
Знаменитая плюс-сайз модель Эшли Грэм и ее супруг Джастин Эрвин ждут пополнение в семье. Об этом поклонникам знаменитости стало известно еще в августе. Теперь же модель назвала и пол будущего ребенка.
С того самого времени, как Эшли Грэм призналась поклонникам, что беременна, она регулярно публиковала на своей странице в Instagram весьма откровенные снимки, но рассказывать подробности и будущем первенце не спешила. Теперь у фанатов модели новая радость – она раскрыла им пол первенца. Как оказалось, звезда подиума ожидает мальчика. Роды должны пройти в январе, а тем временем будущая мать ведет весьма активную жизнь, к примеру, регулярно тренируется в спортивном зале. Кроме того, Грэм нередко появляется на разного рода публичных мероприятиях, причем, ее модные образы, несмотря на положение модели, всегда производят на окружающих огромное впечатление.
Не собирается будущая мать расставаться и со своей любимой работой. Совсем недавно она приняла участие в показе бренда Tommy Hilfiger, будучи уже на весьма солидном сроке беременности.
С того самого времени, как Эшли Грэм призналась поклонникам, что беременна, она регулярно публиковала на своей странице в Instagram весьма откровенные снимки, но рассказывать подробности и будущем первенце не спешила. Теперь у фанатов модели новая радость – она раскрыла им пол первенца. Как оказалось, звезда подиума ожидает мальчика. Роды должны пройти в январе, а тем временем будущая мать ведет весьма активную жизнь, к примеру, регулярно тренируется в спортивном зале. Кроме того, Грэм нередко появляется на разного рода публичных мероприятиях, причем, ее модные образы, несмотря на положение модели, всегда производят на окружающих огромное впечатление.
Не собирается будущая мать расставаться и со своей любимой работой. Совсем недавно она приняла участие в показе бренда Tommy Hilfiger, будучи уже на весьма солидном сроке беременности.