Плюс-сайз модель Эшли Грэм назвала пол будущего ребенка

С того самого времени, как Эшли Грэм призналась поклонникам, что беременна, она регулярно публиковала на своей странице в Instagram весьма откровенные снимки, но рассказывать подробности и будущем первенце не спешила. Теперь у фанатов модели новая радость – она раскрыла им пол первенца. Как оказалось, звезда подиума ожидает мальчика. Роды должны пройти в январе, а тем временем будущая мать ведет весьма активную жизнь, к примеру, регулярно тренируется в спортивном зале. Кроме того, Грэм нередко появляется на разного рода публичных мероприятиях, причем, ее модные образы, несмотря на положение модели, всегда производят на окружающих огромное впечатление.Не собирается будущая мать расставаться и со своей любимой работой. Совсем недавно она приняла участие в показе бренда Tommy Hilfiger, будучи уже на весьма солидном сроке беременности.