Врач развеяла популярные мифы о способах заражения ВИЧ





Жукова сообщила, что опасения по поводу того, что заразиться ВИЧ можно став жертвой недобросовестного мастера маникюра или во время купания в бассейне, необоснованные. Кроме того стать жертвой вируса невозможно и при посещении спортзала, а также использовании общественных санузлов или той же посуды, что и инфицированные.По словам врача, основная масса ВИЧ-позитивных людей проходят терапию, а это значит, что они не способны заразить кого-либо. В крови таких инфицированных вирусная нагрузка не определяется, потому они не могут передать инфекцию. Эксперт напомнила, что заразиться вирусом можно только при незащищенном сексе и при попадании в кровь, а также он способен перейти от матери к новорожденному, в случае если роженица не проходит необходимое лечение, а младенец находится на грудном вскармливании.Что касается сдачи крови на ВИЧ, врач считает, что делать это необходимо только в том случае, если имел место незащищенный секс с мужчиной или женщиной, ВИЧ-статус которых неизвестен. Если же подобное не происходило и риска заражения через кровь также не возникало, делать тест не имеет смысла. Эксперт напоминает, что ни на процедурах в косметическом салоне, ни в тренажерном зале, ни в бассейне подхватить инфекцию невозможно, но, если популярные мифы о путях передачи ВИЧ слишком прочно засели в мозге и не дают расслабиться – можно для самоуспокоения иногда проходить экспресс-тест на вирус.