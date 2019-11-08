Ученые выяснили, при каких симптомах необходимо употреблять больше яиц и капусты
Ученые из Китая провели исследование, показавшее, что употребление определенных продуктов поможет избавиться от головной боли, боли в животе и общей раздражительности. Эксперты отмечают, что включение в рацион яиц и квашеной капусты может снизить риск заболеваний в несколько раз.
По словам ученых, продукты с пробиотиками обязательно должны быть включены в дневной рацион человека. Употребление квашеной капусты, йогурта, кефира и яиц способствуют обогащению организма полезными бактериями, за счет чего и нормализируется общее состояние. Также в рационе должно присутствовать необходимое количество яблок, слив и имбиря. Вместе с этими продуктами организм получает достаточную дозу антиоксидантов, которые выполняют роль естественного «щита» для организма.
Для того, чтобы справиться с симптомами стресса и депрессии, на помощь придут богатые магнием орехи, бобовые и листовая зелень. А вот кофеин и спиртные напитки лучше не употреблять в таком состоянии, это только усугубит ситуацию. Также эксперты утверждают, что повышать общую усталость может недостаточное количество употребляемой воды.
По словам ученых, продукты с пробиотиками обязательно должны быть включены в дневной рацион человека. Употребление квашеной капусты, йогурта, кефира и яиц способствуют обогащению организма полезными бактериями, за счет чего и нормализируется общее состояние. Также в рационе должно присутствовать необходимое количество яблок, слив и имбиря. Вместе с этими продуктами организм получает достаточную дозу антиоксидантов, которые выполняют роль естественного «щита» для организма.
Для того, чтобы справиться с симптомами стресса и депрессии, на помощь придут богатые магнием орехи, бобовые и листовая зелень. А вот кофеин и спиртные напитки лучше не употреблять в таком состоянии, это только усугубит ситуацию. Также эксперты утверждают, что повышать общую усталость может недостаточное количество употребляемой воды.
Наука
Добавил: Бердникова Диана Сегодня, 09:46