Сын Юлии Меньшовой Андрей Гордин завязал новые отношения





Не так давно сын актрисы со своей новой пассией отправился отдыхать в Латвию. До недавних пор о личной жизни Андрея Гордина не было известно вообще ничего. Однако, как пишет «СтарХит», молодой человек уже почти полгода состоит в отношениях с 20-летней студенткой ГИТИС, с которой познакомился через общих друзей. Как рассказали изданию в окружении пары, сошлись они, вероятнее всего, из-за того, что оба оказались весьма творческими личностями. К примеру, не так давно они вернулись из романтического путешествия, проведя несколько дней отдыха в столице Латвии Риге. Отмечается также, что избранница сына актрисы не скрывает своего счастья, более того, пара уже якобы строит серьезные планы на будущее.К слову, пока нет информации о том, успел ли Андрей познакомить свою избранницу со знаменитой матерью и другими родственниками. Сама Меньшова ранее отмечала, что старается дорожить своей связью с детьми и принимать участие в их жизни, поэтому не исключено, что с девушкой сына она уже знакома.