Сын Юлии Меньшовой Андрей Гордин завязал новые отношения
Сын известной российской актрисы и телеведущей Юлии Меньшовой Андрей Гордин завязал новые отношения со студенткой. Сообщается, что пара вместе уже шесть месяцев, однако на публике они все еще не появлялись.
Не так давно сын актрисы со своей новой пассией отправился отдыхать в Латвию. До недавних пор о личной жизни Андрея Гордина не было известно вообще ничего. Однако, как пишет «СтарХит», молодой человек уже почти полгода состоит в отношениях с 20-летней студенткой ГИТИС, с которой познакомился через общих друзей. Как рассказали изданию в окружении пары, сошлись они, вероятнее всего, из-за того, что оба оказались весьма творческими личностями. К примеру, не так давно они вернулись из романтического путешествия, проведя несколько дней отдыха в столице Латвии Риге. Отмечается также, что избранница сына актрисы не скрывает своего счастья, более того, пара уже якобы строит серьезные планы на будущее.
К слову, пока нет информации о том, успел ли Андрей познакомить свою избранницу со знаменитой матерью и другими родственниками. Сама Меньшова ранее отмечала, что старается дорожить своей связью с детьми и принимать участие в их жизни, поэтому не исключено, что с девушкой сына она уже знакома.
Не так давно сын актрисы со своей новой пассией отправился отдыхать в Латвию. До недавних пор о личной жизни Андрея Гордина не было известно вообще ничего. Однако, как пишет «СтарХит», молодой человек уже почти полгода состоит в отношениях с 20-летней студенткой ГИТИС, с которой познакомился через общих друзей. Как рассказали изданию в окружении пары, сошлись они, вероятнее всего, из-за того, что оба оказались весьма творческими личностями. К примеру, не так давно они вернулись из романтического путешествия, проведя несколько дней отдыха в столице Латвии Риге. Отмечается также, что избранница сына актрисы не скрывает своего счастья, более того, пара уже якобы строит серьезные планы на будущее.
К слову, пока нет информации о том, успел ли Андрей познакомить свою избранницу со знаменитой матерью и другими родственниками. Сама Меньшова ранее отмечала, что старается дорожить своей связью с детьми и принимать участие в их жизни, поэтому не исключено, что с девушкой сына она уже знакома.