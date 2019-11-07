Представитель Татьяны Дорониной опроверг сообщения о ее попадании в госпиталь
Немногим ранее в прессе появились тревожные сообщения о том, что народная артистка и глава МХАТ Татьяна Доронина попала в военный госпиталь. Позднее представитель актрисы опроверг эту информацию, отметив, что она просто проходит профилактическое обследование.
«Татьяна Васильевна не попадала в клинику. У нас на 21 ноября намечена церемония награждения. Она просто не совсем хорошо себя чувствовала и решила перед церемонией привести себя немного в порядок», - приводит ТАСС слова представителя 86-летней артистки. Кроме того, по словам источника, Татьяна Доронина в медучреждении просто проходит обследование в профилактических целях.
Стоит напомнить, обладательница звания заслуженной артистки стала популярной после исполнения роли Грушеньки в картине «Братья Карамазовы», позднее в ее биографии появились также знаковые роли в таких фильмах, как «На дне», «Первый эшелон», «Дульсинея Тобосская» и другие. Вплоть до декабря минувшего года артистка также занимала должность худрука МХАТа, после чего указом Владимира Путина была назначена на пост президента одного из самых знаменитых столичных театров.
«Татьяна Васильевна не попадала в клинику. У нас на 21 ноября намечена церемония награждения. Она просто не совсем хорошо себя чувствовала и решила перед церемонией привести себя немного в порядок», - приводит ТАСС слова представителя 86-летней артистки. Кроме того, по словам источника, Татьяна Доронина в медучреждении просто проходит обследование в профилактических целях.
Стоит напомнить, обладательница звания заслуженной артистки стала популярной после исполнения роли Грушеньки в картине «Братья Карамазовы», позднее в ее биографии появились также знаковые роли в таких фильмах, как «На дне», «Первый эшелон», «Дульсинея Тобосская» и другие. Вплоть до декабря минувшего года артистка также занимала должность худрука МХАТа, после чего указом Владимира Путина была назначена на пост президента одного из самых знаменитых столичных театров.