Представитель Татьяны Дорониной опроверг сообщения о ее попадании в госпиталь





Немногим ранее в прессе появились тревожные сообщения о том, что народная артистка и глава МХАТ Татьяна Доронина попала в военный госпиталь. Позднее представитель актрисы опроверг эту информацию, отметив, что она просто проходит профилактическое обследование.«Татьяна Васильевна не попадала в клинику. У нас на 21 ноября намечена церемония награждения. Она просто не совсем хорошо себя чувствовала и решила перед церемонией привести себя немного в порядок», - приводит ТАСС слова представителя 86-летней артистки. Кроме того, по словам источника, Татьяна Доронина в медучреждении просто проходит обследование в профилактических целях.Стоит напомнить, обладательница звания заслуженной артистки стала популярной после исполнения роли Грушеньки в картине «Братья Карамазовы», позднее в ее биографии появились также знаковые роли в таких фильмах, как «На дне», «Первый эшелон», «Дульсинея Тобосская» и другие. Вплоть до декабря минувшего года артистка также занимала должность худрука МХАТа, после чего указом Владимира Путина была назначена на пост президента одного из самых знаменитых столичных театров.