Диетолог рассказала, чем может обернуться недовольство Натальи Рудовой своей фигурой





Как пишет портал «Телепрограмма», специалист утверждает, что 19,6 – это совершенно нормальный ИМТ (индекс массы тела). При этом Ионова не исключает, что у Рудовой, как у представительницы актерской профессии, могут быть свои требования к стройности. Однако с точки зрения организма никаких рисков указанный индекс в себе не таит.При этом эксперт не исключает, что знаменитость страдает дисморфофобией – заболеванием, при котором женщина всегда недовольна своим внешним видом, вне зависимости от того, сколько весит. Разумеется, поставить такой диагноз можно лишь в результате обследования. Однако одержимость актрисы снижением своего веса, уверена Ионова, может действительно привести к развитию не только дисморфофобии, но и орторексии – навязчивого состояния, при котором человек всегда стремится питаться правильно.