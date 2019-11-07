Актера из «Брата 2» Александра Наумова обвинили в разгроме арендованного жилья и изменах жене





Разбираться в обстоятельствах этого дела пришлось экспертам программы «На самом деле». Как заявила риэлтор, заслуженный артист 4, 5 и 6 октября текущего года арендовал у нее апартаменты с женой Анной и дочерью Каролиной. По словам женщины, актер устроил в жилье настоящий разгром и просто уехал, отказавшись его оплатить. Когда она попыталась обсудить произошедшее с супругой актера и приехала к нему домой, то встретила там совершенно другую женщину, его гражданскую супругу Наталью Шамаеву, с которой он живет уже более семи лет. Наталья, по словам риэлтора, вообще ничего не знала о возможной второй семье Наумова. По словам Чуриковой, нанесенный ее жилью ущерб она оценивает в 35 000 рублей.В разговоре с экспертами программы супруга актера призналась, что допускает возможность тайного двоеженства знаменитого мужа, тем более, что он часто надолго уезжает по работе. Актер же утверждал, что снимал жилье исключительно для работы и ни с какой Анной не знаком. Но эти слова оказались неправдой.Позднее в студию пригласили и предполагаемую любовницу артиста. Девушка объяснила, что с актером познакомилась во время съемок, на которых работала визажистом, однако убедила, что общались они исключительно в рамках работы.