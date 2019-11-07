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Актера из «Брата 2» Александра Наумова обвинили в разгроме арендованного жилья и изменах жене

Актера Александра Наумова, сыгравшего роль в культовом фильме «Брат 2», обвинили в разгроме арендованного жилья. В результате риэлтор Наталья Чурикова даже потребовала от актера компенсировать причиненный ущерб и публично выставила знаменитость изменщиком.
Актера из «Брата 2» Александра Наумова обвинили в разгроме арендованного жилья и изменах жене

Разбираться в обстоятельствах этого дела пришлось экспертам программы «На самом деле». Как заявила риэлтор, заслуженный артист 4, 5 и 6 октября текущего года арендовал у нее апартаменты с женой Анной и дочерью Каролиной. По словам женщины, актер устроил в жилье настоящий разгром и просто уехал, отказавшись его оплатить. Когда она попыталась обсудить произошедшее с супругой актера и приехала к нему домой, то встретила там совершенно другую женщину, его гражданскую супругу Наталью Шамаеву, с которой он живет уже более семи лет. Наталья, по словам риэлтора, вообще ничего не знала о возможной второй семье Наумова. По словам Чуриковой, нанесенный ее жилью ущерб она оценивает в 35 000 рублей.

В разговоре с экспертами программы супруга актера призналась, что допускает возможность тайного двоеженства знаменитого мужа, тем более, что он часто надолго уезжает по работе. Актер же утверждал, что снимал жилье исключительно для работы и ни с какой Анной не знаком. Но эти слова оказались неправдой.

Позднее в студию пригласили и предполагаемую любовницу артиста. Девушка объяснила, что с актером познакомилась во время съемок, на которых работала визажистом, однако убедила, что общались они исключительно в рамках работы.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Пономарев Виталий Вчера, 20:33

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