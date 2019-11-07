Первый кроссовер Rolls-Royce прибавил в мощности и обзавелся «звездным потолком» в версии Black Badge





Тему ночи, следуя общему стилю линейки Black Badge, в которой, по заверению производителя, отражается темная сторона моделей марки, в кроссовере Cullinan обыграли практически в каждой детали. Начиная от материалов отделки салона, заканчивая черным глянцевым покрытием фирменной статуэтки, которая носит название «Дух экстаза». Кроме того, автомобиль получил больше мощности, инженеры также перенастроили его трансмиссию и шасси, а в интерьере появился «звездный потолок» - уникальное дизайнерское решение, имитирующая звездной небо над головами пассажиров самого роскошного кроссовера на рынке.Вообще, интерьер автомобиля получил немало новшеств. Они проявляются и в карбоновой отделке ряда панелей с уникальным узором, обладающим трехмерным эффектом. И все это, по уже сложившейся традиции, выполнено вручную. А достичь имитации звездного неба на крыше машины разработчику далось благодаря внедрению в нее свыше 1300 оптоволоконных световодных трубок, обладающих эффектом «падающей звезды».