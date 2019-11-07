Продюсер Андрей Загорский шокирован состоянием заброшенной могилы Вицина





Как рассказал Загорский, могила актера находится в заброшенном состоянии. Более того, у памятника уже довольно давно стоит табличка, где родных просят обратиться к администрации кладбища. Неравнодушные граждане при этом собирают искусственные цветы, находящиеся на соседних захоронениях, и укладывают их актеру на могилу, чтобы та не выглядела слишком заброшенной. По словам продюсера, он шокирован увиденным. Кроме того, он утверждает, что многие артисты после похорон уходят в забвение, даже близкие могут забыть о них после раздела имущества. Могила Вицина, за которой сейчас не кому ухаживать, стала тому примером, ведь дочь актера живет за рубежом.Примечательно, что сам Георгий Вицин в последние годы был одинок, оказался он один и после своей смерти, сообщает издание Nation News.