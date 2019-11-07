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Экс-участница "Дом-2" Маша Круглыхина отучает ребенка от груди и мажет ее горчицей

Экс-участница "Дом-2" Маша Круглыхина рассказала, что изрядно вымоталась и устала от того, что ей приходится часто вставать по ночам к ребенку. Малыш уже активно питается другими продуктами, а потому звезда отучает его от груди, периодически смазывая ее горчицей.
Экс-участница "Дом-2" Маша Круглыхина отучает ребенка от груди и мажет ее горчицей

Маша Круглыхина отучает сына Илью от грудного вскармливания. Звезда отметила, что малышу уже год и три месяца, он хорошо питается другими продуктами, но никак не может бросить привычку сосать грудь. Из-за этого молодой мамочке приходится часто вставать по ночам, она очень устала и вымоталась от такого положения дел.

Маша Круглыхина отметила, теперь она мажет грудь разными приправами, чтобы мальчик оставил привычку. Однако лимон с чесноком, как оказалось, не дали должного воздействия, поделилась звезда реалити. Тогда они с мужем поняли, что человек просто так не сдастся, добавила экс-участница "Дома-2". Теперь же молодая мамочка мажет грудь горчицей, ребенок слышит неприятный запах и постепенно отучается просить грудное молоко.

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Добавил: Екатерина Комиссарова Вчера, 19:10

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