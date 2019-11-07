Экс-участница "Дом-2" Маша Круглыхина отучает ребенка от груди и мажет ее горчицей





Маша Круглыхина отучает сына Илью от грудного вскармливания. Звезда отметила, что малышу уже год и три месяца, он хорошо питается другими продуктами, но никак не может бросить привычку сосать грудь. Из-за этого молодой мамочке приходится часто вставать по ночам, она очень устала и вымоталась от такого положения дел.Маша Круглыхина отметила, теперь она мажет грудь разными приправами, чтобы мальчик оставил привычку. Однако лимон с чесноком, как оказалось, не дали должного воздействия, поделилась звезда реалити. Тогда они с мужем поняли, что человек просто так не сдастся, добавила экс-участница "Дома-2". Теперь же молодая мамочка мажет грудь горчицей, ребенок слышит неприятный запах и постепенно отучается просить грудное молоко.