«Афродита»: Актриса Екатерина Климова устроила оригинальную фотосессию в бассейне

Подписчики, к слову, сразу же пришли в восторг от увиденного и даже принялись сравнивать артистку с греческой богиней красоты. «Афродита», - написал кто-то из фанатов Климовой. Примечательно, что всего несколько дней тому назад актриса в компании своей мамы Светланы Владимировны уехала отдыхать в Израиль. Впечатлениями и, конечно же, фотографиями из этого путешествия она охотно делилась с поклонниками в социальных сетях. В рамках этой поездки она и решилась устроить оригинальную фотосессию в бассейне, продемонстрировав публике свою естественную красоту.В комментариях под этой публикацией некоторые пользователи, к слову, отметили, что даже будучи многодетной матерью Екатерина Климова выглядит намного моложе своего реального возраста. А новая фотосессия только подчеркнула ее естественные данные и природную привлекательность.