Участник проекта "Дом-2" Алексей Безус рассказал об интимной переписке с Миленой Безбородовой

Участник проекта "Дом-2" Алексей Безус признался, что когда он находится вдали от Милены Безбородовой, они не стесняются вести интимную переписку. В такие моменты молодой человек может рассказать то, о чем стесняется говорить с возлюбленной ей в глаза. Так, однажды, уточнил Алексей Безус, он написал Милене Безбородовой о том, что бы он хотел сделать с ней в тот момент.Алексей Безус написал, что хотел бы поводить кубики льда по животу возлюбленной, затем погладить ее перышком и капать горячий воск на ее ладошки. Реакция девушки была сюрпризом для проектанта, она подбежала к зеркалу, сфотографировала себя в нижнем белье и отправила снимки мужчине.