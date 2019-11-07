Экс-участница проекта "Дом-2" Настя Кочервей: "Жемчугов предлагал мне жить с ним"

Экс-участница проекта "Дом-2" Настя Кочервей рассказала, что общалась с Глебом Жемчуговым за месяц до инцидента. Она призналась, экс-проектант предлагал ей жить вместе, но не как влюбленные, а как соседи. Тогда блондинка подумала, что молодой человек к ней клеится, а ему на самом деле нужна была помощь.Анастасия Кочервей призналась, Глеб Жемчугов рассказал ей, что он расстался с возлюбленной, потерял смысл жизни и просто сломался. Он, по сведениям экс-проектантки, занял у ее знакомого 20 тысяч рублей, но отдать пока не смог. Теперь же блондинка намерена помочь коллеге и другу. На данный момент Кочервей работает в компании по продаже недвижимости, на днях он полетит в Дубай, где пообщается с начальником, все узнает у него. Если кандидатуру Жемчугова одобрят, девушка предложит работу молодому человеку.