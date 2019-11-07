Экс-участница проекта "Дом-2" Настя Кочервей: "Жемчугов предлагал мне жить с ним"
Экс-участник Глеб Жемчугов сломался после расставания с экс-супругой. Недавно в Сети появилось видео, где шоумен лежал под лавкой в Москве в состоянии алкогольного опьянения. Еще одна звезда реалити Настя Кочервей отметила, что она общалась с коллегой, и он предлагал ей жить вместе с ним.
Экс-участница проекта "Дом-2" Настя Кочервей рассказала, что общалась с Глебом Жемчуговым за месяц до инцидента. Она призналась, экс-проектант предлагал ей жить вместе, но не как влюбленные, а как соседи. Тогда блондинка подумала, что молодой человек к ней клеится, а ему на самом деле нужна была помощь.
Анастасия Кочервей призналась, Глеб Жемчугов рассказал ей, что он расстался с возлюбленной, потерял смысл жизни и просто сломался. Он, по сведениям экс-проектантки, занял у ее знакомого 20 тысяч рублей, но отдать пока не смог. Теперь же блондинка намерена помочь коллеге и другу. На данный момент Кочервей работает в компании по продаже недвижимости, на днях он полетит в Дубай, где пообщается с начальником, все узнает у него. Если кандидатуру Жемчугова одобрят, девушка предложит работу молодому человеку.
Экс-участница проекта "Дом-2" Настя Кочервей рассказала, что общалась с Глебом Жемчуговым за месяц до инцидента. Она призналась, экс-проектант предлагал ей жить вместе, но не как влюбленные, а как соседи. Тогда блондинка подумала, что молодой человек к ней клеится, а ему на самом деле нужна была помощь.
Анастасия Кочервей призналась, Глеб Жемчугов рассказал ей, что он расстался с возлюбленной, потерял смысл жизни и просто сломался. Он, по сведениям экс-проектантки, занял у ее знакомого 20 тысяч рублей, но отдать пока не смог. Теперь же блондинка намерена помочь коллеге и другу. На данный момент Кочервей работает в компании по продаже недвижимости, на днях он полетит в Дубай, где пообщается с начальником, все узнает у него. Если кандидатуру Жемчугова одобрят, девушка предложит работу молодому человеку.