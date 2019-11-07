Низкоуглеводные диеты могут вызывать болезни сердца
В последнее время низкоуглеводные диеты обрели огромную популярность. Однако, как утверждают специалисты, при всей их потенциальной пользе для организма, подобные виды диет могут провоцировать различные болезни сердца.
Как известно, подобные диеты основаны на снижении уровня инсулина, что якобы улучшает кардио-метаболическую функций, тем самым способствуя потере веса. Американские исследователи проанализировали более 13 тысяч историй болезни пациентов, которые заполнялись в течение 20 лет. В итоге было установлено, что удаление углеводов из ежедневного рациона может нести в себе опасность. К примеру, если человек потребляет овощи с большим содержанием крахмала, к примеру, картофель, а также зерновые и фрукты в меньших количествах, чем положено по суточному рациону, он рискует столкнуться с таким неприятным заболеванием, как мерцательная аритмия, выраженным в виде фибрилляции предсердий. Основными симптомами подобного нарушения может стать нерегулярной или учащенное сердцебиение, постоянная усталость, головокружения, нарушения в дыхании. Медики склонны связывать подобные явления с недостатком еды, которая обладает противовоспалительным действием, что приводит к воспалению предсердий.
И даже при том, что мерцательная аритмия выражена далеко не всегда, следует помнить, что пациенты с таким диагнозом в 5 раз чаще сталкиваются с сердечной недостаточностью, инсультами и прочими проблемами. Ученые на данный момент продолжают исследования на эту тему и обращаются ко всем поклонникам низкоуглеводных диет с просьбой соблюдать осторожность.
Как известно, подобные диеты основаны на снижении уровня инсулина, что якобы улучшает кардио-метаболическую функций, тем самым способствуя потере веса. Американские исследователи проанализировали более 13 тысяч историй болезни пациентов, которые заполнялись в течение 20 лет. В итоге было установлено, что удаление углеводов из ежедневного рациона может нести в себе опасность. К примеру, если человек потребляет овощи с большим содержанием крахмала, к примеру, картофель, а также зерновые и фрукты в меньших количествах, чем положено по суточному рациону, он рискует столкнуться с таким неприятным заболеванием, как мерцательная аритмия, выраженным в виде фибрилляции предсердий. Основными симптомами подобного нарушения может стать нерегулярной или учащенное сердцебиение, постоянная усталость, головокружения, нарушения в дыхании. Медики склонны связывать подобные явления с недостатком еды, которая обладает противовоспалительным действием, что приводит к воспалению предсердий.
И даже при том, что мерцательная аритмия выражена далеко не всегда, следует помнить, что пациенты с таким диагнозом в 5 раз чаще сталкиваются с сердечной недостаточностью, инсультами и прочими проблемами. Ученые на данный момент продолжают исследования на эту тему и обращаются ко всем поклонникам низкоуглеводных диет с просьбой соблюдать осторожность.
Наука
Добавил: Пономарев Виталий Вчера, 19:58