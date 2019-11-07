Низкоуглеводные диеты могут вызывать болезни сердца





Как известно, подобные диеты основаны на снижении уровня инсулина, что якобы улучшает кардио-метаболическую функций, тем самым способствуя потере веса. Американские исследователи проанализировали более 13 тысяч историй болезни пациентов, которые заполнялись в течение 20 лет. В итоге было установлено, что удаление углеводов из ежедневного рациона может нести в себе опасность. К примеру, если человек потребляет овощи с большим содержанием крахмала, к примеру, картофель, а также зерновые и фрукты в меньших количествах, чем положено по суточному рациону, он рискует столкнуться с таким неприятным заболеванием, как мерцательная аритмия, выраженным в виде фибрилляции предсердий. Основными симптомами подобного нарушения может стать нерегулярной или учащенное сердцебиение, постоянная усталость, головокружения, нарушения в дыхании. Медики склонны связывать подобные явления с недостатком еды, которая обладает противовоспалительным действием, что приводит к воспалению предсердий.И даже при том, что мерцательная аритмия выражена далеко не всегда, следует помнить, что пациенты с таким диагнозом в 5 раз чаще сталкиваются с сердечной недостаточностью, инсультами и прочими проблемами. Ученые на данный момент продолжают исследования на эту тему и обращаются ко всем поклонникам низкоуглеводных диет с просьбой соблюдать осторожность.