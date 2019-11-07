Актер Леонид Барац появился вместе с женой в Турции после слухов о разводе
Еще несколько дней тому назад в прессе появились первые сообщения о том, что известный российский актер Леонид Барац развелся со своей второй женой Анной Моисеевой. Однако почти сразу после этого пару заметили вместе в крупнейшем городе Турции Стамбуле.
Ранее сообщалось, что Барац и Моисеева расстались из-за того, что уже давно проживали в разных странах. Пикантности этим новостям добавило и заявление режиссера Романа Каримова о том, что известный актер якобы соблазнил его девушку. Несмотря на все эти разговоры Леонид Барац и его супруга были замечены вместе. Пользователи социальной сети обратили внимание на то, как пара наслаждается прогулкой по Стамбулу, осматривает достопримечательности города. Примечательно, что в это путешествие они отправились в компании бывшего мужа Ксении Собчак Максима Виторгана и его новой возлюбленной Нино Нинидзе. Соответствующие материалы, к слову, были замечены в stories на страничке Нинидзе в социальной сети Instagram.
Стоит напомнить, отношения со своей нынешней супругой актер Леонид Барац начал еще в то время, как был официально в браке с первой женой – актрисой Анной Касаткиной, которая родила ему двух детей.
Ранее сообщалось, что Барац и Моисеева расстались из-за того, что уже давно проживали в разных странах. Пикантности этим новостям добавило и заявление режиссера Романа Каримова о том, что известный актер якобы соблазнил его девушку. Несмотря на все эти разговоры Леонид Барац и его супруга были замечены вместе. Пользователи социальной сети обратили внимание на то, как пара наслаждается прогулкой по Стамбулу, осматривает достопримечательности города. Примечательно, что в это путешествие они отправились в компании бывшего мужа Ксении Собчак Максима Виторгана и его новой возлюбленной Нино Нинидзе. Соответствующие материалы, к слову, были замечены в stories на страничке Нинидзе в социальной сети Instagram.
Стоит напомнить, отношения со своей нынешней супругой актер Леонид Барац начал еще в то время, как был официально в браке с первой женой – актрисой Анной Касаткиной, которая родила ему двух детей.