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Влад Топалов рассказал, как изменилась его фигура в семейной жизни

В Сети часто распространяется информация от диетологов, что спорт и отказ от вредных привычек способствует идеальному телу. Влад Топалов рассказал, как изменилась его фигура в семейной и здоровой жизни.

Многие звезды российского шоу-бизнеса набрали в весе после вступления в брак, среди которых фанаты называют Гарика Харламова и Кирилла Сафонова. Оказалось, что создание семьи негативно сказалось и на фигуре Влада Топалова. Недавняя публикация певца в соцсети Instagram показала фотосравнение тела звезды до и после "остепенения". По словам экс-солиста группы «Smash!!», разгульный образ жизни, курение и употребление спиртного никак не могли навредить его мышцам и массе.

Теперь же, после рождения ребенка и женитьбы, вместо кубиков пресса у исполнителя появился не особо крупный живот. Некоторые подписчики комментировали, что Регина Тодоренко всеми силами откармливает молодого мужа. Подобная стратегия сильно сказывается на его внешности, говорят фанаты. Известно, что бывшая ведущая телепрограммы "Орел и Решка" и музыкант Влад Топалов поженились еще в 2018-м. Сейчас звездная пара воспитывает маленького сына Михаила, которому в следующем месяце исполнится один год.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 05:11

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