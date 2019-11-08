Ведущий передачи «Судьба человека» Борис Корчевников заметно похудел в Израиле

Несколько дней назад известный актер, журналист и телеведущий Борис Корчевников отправился в тур по святым местам Израиля. Однако то, что артист решил устроить себе небольшой отпуск не значит, что он прекратил общение со своими поклонниками: звезда «Кадетства» регулярно публикует новые фотографии, сделанные возле религиозных и архитектурных памятников «Святой земли», а также делится с подписчиками некоторыми подробностями путешествия. Так, ведущий передачи «Судьба человека» уже показал храм на Голгофе и монастырь на Горе искушений, а также снимок, на которым позирует на фоне архитектурных ансамблей Иерусалима.Именно этот кадр и привлек наибольшее внимание многочисленных поклонников актера. Фолловеры микроблога Бориса Корчевникова заметили, что он заметно похудел, и предположили, что терапия, которую артист длительное время проходил, и которая, по словам самого гендиректора телеканала «Спас», являлась причиной набора лишнего веса, окончена. Подписчики страницы знаменитости отметили, что он отлично выглядит, и теперь основное – «держать вес и не поправляться».