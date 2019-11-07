Врач рассказала о «пользе» кока-колы при ротавирусе





По словам специалиста, однозначно можно говорить лишь о том, что употребление газированных напитков при ротавирусной инфекции способно только усугубить клиническую картину. Для этого эксперты предлагает обратить внимание на состав подобных напитков и отмечает, что их регулярное употребление вредит даже вполне здоровым людям. Что же касается наличия в составе кока-колы ортофосфорной кислоты, которую многие наделяют лечебными свойствами, то ее количества в напитке явно недостаточно для того, чтобы подавить развитие бактерий и вывести их из организма. Более того. Есть смысле предположить, что подобное питье с сопровождающим его сильным газообразованием, может только повысить интенсивность протекания недуга.Также врач напомнила, что течение ротавируса в большинстве случаев сопровождается ацетонемическим синдромом и обезвоживанием. Поэтому пациентам иногда действительно рекомендуют употреблять напитки с большим содержанием быстрых углеводов, поскольку они помогают оперативно восстановить энергетический баланс. Однако в данном случае речь все равно не идет о сладкой газировке, в которой слишком много сахара. Куда более эффективным становится обычный подслащенный чай.