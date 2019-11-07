Hennessey прокачал Camaro до 1200 л.с.
Тюнинг-ателье Hennessey Performance представило миру прокачанный Chevrolet Camaro ZL1 1LE. В прошлом году они уже демонстрировали на выставке SEMA подобный проект и назвали его Exorcist.
Новый проект получил название Resurrection. В его основу легла вышеупомянутая Chevrolet, но с двигателем от Corvette ZR 1. С таким мотором авто выдаёт 765 л.с. и 960 Нм крутящего момента, что является хорошим подспорьем для компании.
Рабочий объем был увеличен до 7 литров, заменена система подачи топлива, цилиндры, поршни, система воздухозабора. В результате проведения данных модификаций Camaro стал выдавать запредельные 1200 л.с. и 1359 Нм крутящего момента, что позволило авто разогнаться до 100 км/ч за 2,1 секунды. Управляться с таким "зверем" специалисты рекомендуют в паре с 10АКПП, но любители экстрима могут сделать это и с 6МКПП.
Внешне Hennessey Resurrection Chevrolet Camaro ZL1 1LE ничем не отличается от заводской, кроме углепластикового капота и надписью Resurrection по бокам.
Новый проект получил название Resurrection. В его основу легла вышеупомянутая Chevrolet, но с двигателем от Corvette ZR 1. С таким мотором авто выдаёт 765 л.с. и 960 Нм крутящего момента, что является хорошим подспорьем для компании.
Рабочий объем был увеличен до 7 литров, заменена система подачи топлива, цилиндры, поршни, система воздухозабора. В результате проведения данных модификаций Camaro стал выдавать запредельные 1200 л.с. и 1359 Нм крутящего момента, что позволило авто разогнаться до 100 км/ч за 2,1 секунды. Управляться с таким "зверем" специалисты рекомендуют в паре с 10АКПП, но любители экстрима могут сделать это и с 6МКПП.
Внешне Hennessey Resurrection Chevrolet Camaro ZL1 1LE ничем не отличается от заводской, кроме углепластикового капота и надписью Resurrection по бокам.
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Добавил: Булавин Владислав Вчера, 19:26