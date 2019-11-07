Глава центра СПИД прокомментировал открытие нового штамма ВИЧ





«Какого-то особенного значения это открытие не имеет, однако оно может быть важным для создания вакцины. Но беспокоиться о том, что вирус от этого начнет распространяться более быстрыми темпами, не стоит. У нас темпы его распространения по стране и без этого высокие. Нужно думать о профилактике», - подчеркнул эксперт. По его словам, сейчас во всем мире повсеместно распространяется множество различных штаммов этого вируса. Новые его виды появляются в основном из-за того, что вирусы могут рекомбинироваться между собой. К примеру, если вирус попал в организм человека с двумя штаммами, к примеру, А и В, то в таком случае вполне вероятно возникновение штамма АВ.«При разработке вакцины от ВИЧ необходимо принимать во внимание тот факт, чтобы ее противодействие было направлено на большее количество видов вируса. Но если штамм распространен не очень сильно, то не исключено, что его при работе над вакциной даже не будут учитывать. Впрочем, такой вакцины до сих пор нет, поэтому все это лишь в теории», - подчеркнул академик.