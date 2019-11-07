В NASA распечатали капсулу с лунным грунтом, собранным в 1972 году





Недавно в NASA распечатали капсулу с лунным грунтом, который был собран экипажем “Аполлон-17” в 1972 году. Ученые утверждают, что рассматриваемые образцы являются удивительно чистыми, а их сбор производился посредством бурения спутника. Несмотря на то, что в то время технологическое оснащение не позволяло осуществить проникновение на большую глубину, находка представляет большой интерес для ученых. У Национального Управления в наличии есть еще несколько подобных запечатанных образцов, открытие которых состоится спустя несколько лет.Стоит отметить что, причина, по которой рассматриваемая капсула не открывалась до сих пор, заключается в низком технологическом развитии NASA в 1972 году. Специалисты считают, что теперь им удастся провести более подробный анализ почвы, что даст множество ответов касательно особенностей спутника Земли.