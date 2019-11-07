Андрей Григорьев-Аполлонов о своем разводе: «Жениться больше не хочу»





Слухи о скором расставании пары ходили в их окружении довольно давно, многие даже говорили, что причина разлада кроется в пристрастии артиста к спиртному. Сам он опровергает эти разговоры, отмечая, что его теперь уже экс-супруга просто встретила другого. Мария на данный момент состоит в отношениях с 27-летним баскетболистом, с которым, по словам того же Григорьева-Апполонова, познакомилась, пока знаменитый муж был на гастролях. Более того, артист уверен, что их с супругой отношения себя просто изжили. «Устали просто после 16 лет совместной жизни. Маша – красивая и молодая. Я достаточно популярен, люблю внимание женщин. Как-то это все накопилось», - подчеркивает он.При этом обиды на бывшую жену музыкант не держит и относится к ней хорошо. Зато утверждает, что после развода осознал, что остался один впервые и может насладиться одиночеством. «Жениться больше не хочу. Тут, как говорится, не зарекайся. Но пока не хочется. Иногда и одному побыть полезно», - заявил певец в беседе с Даной Борисовой в рамках YouTube-проекта «Без марафета».