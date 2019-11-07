Медики раскрыли особенности инсульта у женщин





Медики из Германии сообщили об особенностях инсульта у женского пола, симптомы которого иногда являются малозаметными либо списываются на нарушения в гормональном балансе. Известно, что этот недуг проявляется чаще в виде застоя крови, чем однозначного разрыва мозговых сосудов. Это приводит к нарушению функций ЦНС и в некоторых случаях заканчивается летальным исходом. Исследования показывают, что женщины более предрасположены к инсульту и намного тяжелее переносят его эпизоды и последствия.В то же время симптомы являются одинаковыми для обоих полов, что проявляется нарушением речи, онемением одной стороны тела, слабостью в мышцах, а иногда и глухотой. Риски, приводящие к кровоизлиянию в мозг, могут быть повышены курсами гормональной терапии у слабого пола, особенно в позднем возрасте. Подобная тенденция наблюдается и у курящих. Поэтому врачи рекомендуют отказаться от вредных привычек, следить за концентрацией холестерина и глюкозы, ограничить потребление мяса, а также пройти терапию мерцательной аритмии. Не лишним для профилактики могут оказаться и физические упражнения.