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Артур Ваха собирается женится на актрисе, которая младше него на 25 лет

Артур Ваха рассказал в студии передачи «Судьба человека», что собирается женится на актрисе, подарившей ему сына. По словам народного артиста РФ, его больше не смущает, что избранница младше него на 25 лет.
Артур Ваха собирается женится на актрисе, которая младше него на 25 лет

В эфире передачи Бориса Корчевникова Артур Ваха рассказал не только о своих студенческих годах, знакомстве с представителями отечественного шоу-бизнеса, а также пути к славе, но и поделился некоторыми фактами из личной жизни. Достаточно скрытный в этом вопросе актер признался, что он уже давно состоит в отношениях с молодой артисткой, известной по главной роли в 8-серийном историческом фильме «Светлана». Звезда картины «Прощаться не будем» рассказал, что познакомился с Викторией Романенко в театре, посетив премьеру спектакля «Амстердам».

Как сообщил сам Артур Ваха, он и его будущая возлюбленная в течение нескольких месяцев присматривались друг к другу, а уже после совместных съемок в фильме «Светлана» приняли решение быть вместе. Актер признался, что поначалу его не на шутку пугала разница в возрасте с молодой пассией, однако у артистов оказалось так много общего, что со временем подобный вопрос утратил свою актуальность. По словам народного артиста РФ, ему вместе с любимой «хорошо и весело» потому, что их «состояние души» идеально совпало, к тому же в паре изначально присутствовало сильное физическое притяжение и «романтическое состояние», которые сделали отношения прочными и эмоциональными.

Кроме того, Артур Ваха сообщил ведущему передачи «Судьба человека», что, несмотря на пока еще неофициальный статус отношений, он все-таки планирует жениться на актрисе, год назад подарившей ему сына. Артист ждет, пока их «малыш окрепнет», а потом обязательно предложит Виктории Романец выйти за него замуж.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Криворотько Наталья Вчера, 17:58

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