Артур Ваха собирается женится на актрисе, которая младше него на 25 лет

В эфире передачи Бориса Корчевникова Артур Ваха рассказал не только о своих студенческих годах, знакомстве с представителями отечественного шоу-бизнеса, а также пути к славе, но и поделился некоторыми фактами из личной жизни. Достаточно скрытный в этом вопросе актер признался, что он уже давно состоит в отношениях с молодой артисткой, известной по главной роли в 8-серийном историческом фильме «Светлана». Звезда картины «Прощаться не будем» рассказал, что познакомился с Викторией Романенко в театре, посетив премьеру спектакля «Амстердам».Как сообщил сам Артур Ваха, он и его будущая возлюбленная в течение нескольких месяцев присматривались друг к другу, а уже после совместных съемок в фильме «Светлана» приняли решение быть вместе. Актер признался, что поначалу его не на шутку пугала разница в возрасте с молодой пассией, однако у артистов оказалось так много общего, что со временем подобный вопрос утратил свою актуальность. По словам народного артиста РФ, ему вместе с любимой «хорошо и весело» потому, что их «состояние души» идеально совпало, к тому же в паре изначально присутствовало сильное физическое притяжение и «романтическое состояние», которые сделали отношения прочными и эмоциональными.Кроме того, Артур Ваха сообщил ведущему передачи «Судьба человека», что, несмотря на пока еще неофициальный статус отношений, он все-таки планирует жениться на актрисе, год назад подарившей ему сына. Артист ждет, пока их «малыш окрепнет», а потом обязательно предложит Виктории Романец выйти за него замуж.