Психологи назвали главные симптомы депрессии у детей и подростков





Психологи говорят о необходимости лечения депрессивных состояний в молодости, поскольку в зрелом возрасте расстройство может приобрести опасный характер для жизни. Поэтому существуют рекомендации, позволяющие родителям распознать, имеет ли их ребенок негативные мысли или неврозы. По словам экспертов, среди малышей от 1 до 3 лет могут наблюдатся плаксивость, малый эмоциональный отклик, раскачивание тела, отсутствие аппетита и сосание большого пальца. В этом случае стоит обратиться за помощью к педиатру.А вот у детей до 6 лет часто замечают грустную мимику, тревогу, отсутствие энергии и эмоциональную вялость, а также малоподвижность и агрессию. Относительно школьников до 12 лет следует обратить внимание на торможение в мышлении, проблемы с памятью, печальные тематики для разговора, ухудшение успеваемости, медленные движения и нежелание есть. Среди подростков от 13 до 18 лет бывает довольно сложно различить психическое расстройство и гормональный дисбаланс. Юноши и девушки в этом возрасте обычно проявляют депрессию мнительностью, отсутствием внимания и концентрации, пугливостью или вспышками гнева, социальной изоляцией и потерей веса. Крайне важно определить эти признаки в зачатке, чтобы обеспечить ребенку счастливую жизнь в дальнейшем без необходимости принятия антидепрессантов.