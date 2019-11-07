В Китае представили электрокары Калифорнийского стартапа Neuron
Недавно в Китае показали новые электрокары от стартапа Neuron. В рамках China Import Expo были показаны прототипы инновационных грузовых автомобилей.
Как сообщается, представители американского стартапа Neuron, офис которых располагается в Калифорнии, продемонстрировали свои разработки в рамках китайского рынка. Речь идет о микроавтобусе, а также грузовике, внешний вид которых кажется футуристичным. Большая часть технических характеристик моделей на данный момент остается неизвестной, однако представители Neuron утверждают, что грузоподъёмность T-One ограничивается тремя тоннами. Водительское сидение в обоих автомобилях будет располагаться по центру, а запас хода одной из моделей составит порядка 480 км.
Стоит отметить, что количество посадочных мест, по словам представителей компании, будет варьироваться от 3 до 8. Всё дело в том, что по крайней мере одна из показанных моделей может трансформироваться из микроавтобуса в фургон.
Как сообщается, представители американского стартапа Neuron, офис которых располагается в Калифорнии, продемонстрировали свои разработки в рамках китайского рынка. Речь идет о микроавтобусе, а также грузовике, внешний вид которых кажется футуристичным. Большая часть технических характеристик моделей на данный момент остается неизвестной, однако представители Neuron утверждают, что грузоподъёмность T-One ограничивается тремя тоннами. Водительское сидение в обоих автомобилях будет располагаться по центру, а запас хода одной из моделей составит порядка 480 км.
Стоит отметить, что количество посадочных мест, по словам представителей компании, будет варьироваться от 3 до 8. Всё дело в том, что по крайней мере одна из показанных моделей может трансформироваться из микроавтобуса в фургон.
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Добавил: Максим Бэр Вчера, 18:29