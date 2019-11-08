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Обнаженный Уилл Смит доказал важность колоноскопии

Известный голливудский актер Уилл Смит с иронией подошел к прохождению такой медицинской процедуры, как колоноскопия. Подготовку к ней он снял на видео и со своими комментариями опубликовал на странице в Instagram, попутно показав фанатам часть обнаженного тела.
Обнаженный Уилл Смит доказал важность колоноскопии

Прибыв в медицинский центр для проверки кишечника, знаменитый актер показал подписчикам, как переодевается в больничный халат и ждет осмотра. В ожидании специалиста Уилл Смит призвал поклонников тоже заботиться о здоровье и своевременно проходить все соответствующие обследования. «Они говорят, что нельзя получить 50 миллионов подписчиков, если не показать себя голым. Итак, вот он я», - гласит шутливая подпись звезды под этой публикацией. В конце своего ролика Смит даже продемонстрировал публике небольшую часть своей интимной зоны, но решил заретушировать этот эпизод в ролике.

Примечательно, что это видео довольно быстро собрало почти 3,5 миллиона просмотров и более десятка тысяч комментариев. Поклонники голливудского актера отметили, что на своем примере он показал прекрасное отношение к здоровью, чего не хватает многим современным людям.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 01:07

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