Обнаженный Уилл Смит доказал важность колоноскопии

Прибыв в медицинский центр для проверки кишечника, знаменитый актер показал подписчикам, как переодевается в больничный халат и ждет осмотра. В ожидании специалиста Уилл Смит призвал поклонников тоже заботиться о здоровье и своевременно проходить все соответствующие обследования. «Они говорят, что нельзя получить 50 миллионов подписчиков, если не показать себя голым. Итак, вот он я», - гласит шутливая подпись звезды под этой публикацией. В конце своего ролика Смит даже продемонстрировал публике небольшую часть своей интимной зоны, но решил заретушировать этот эпизод в ролике.Примечательно, что это видео довольно быстро собрало почти 3,5 миллиона просмотров и более десятка тысяч комментариев. Поклонники голливудского актера отметили, что на своем примере он показал прекрасное отношение к здоровью, чего не хватает многим современным людям.