Mitsubishi показала тизер обновления двух моделей авто Mirage и Attrage
Японская компания Mitsubishi показала тизер рестайлинга двух моделей авто. Ими стали Mirage и Attrage.
Хэтчбэк Mirage актуален в европейских странах в так называемой "пятидверной" версии (также известной как Space Star), производимой с 2012 года. В азиатских странах продается седан на базе Mirage, носящего название Attrage или Mirage G4, вставший на конвейер в 2013-м. Продается в США и азиатских странах.
Оба автомобиля получили Х-образный перед в фирменном стиле Mitsubishi под названием Dynamic Shield. По поводу характеристик в тизере ничего не было сказано, однако в "старших" моделях стоит трехцилиндровый бензиновый мотор MIVEC объемом 1,2 литра и мощностью 78 лошадиных сил, однако в Европе можно найти объем 1 литр и 71 л. с. Коробка - пятиступенчатая механика или вариатор.
Оба авто представят 18 ноября в Таиланде, там же налажено и их производство.
Хэтчбэк Mirage актуален в европейских странах в так называемой "пятидверной" версии (также известной как Space Star), производимой с 2012 года. В азиатских странах продается седан на базе Mirage, носящего название Attrage или Mirage G4, вставший на конвейер в 2013-м. Продается в США и азиатских странах.
Оба автомобиля получили Х-образный перед в фирменном стиле Mitsubishi под названием Dynamic Shield. По поводу характеристик в тизере ничего не было сказано, однако в "старших" моделях стоит трехцилиндровый бензиновый мотор MIVEC объемом 1,2 литра и мощностью 78 лошадиных сил, однако в Европе можно найти объем 1 литр и 71 л. с. Коробка - пятиступенчатая механика или вариатор.
Оба авто представят 18 ноября в Таиланде, там же налажено и их производство.
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Добавил: Булавин Владислав Вчера, 17:49