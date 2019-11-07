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Учение: Для половины россиян прием антидепрессантов бесполезен или же опасен

Ученые обнаружили у половины россиян генетические особенности, из-за которых прием антидепрессантов становится бесполезен или даже опасен. Поэтому специалисты не советуют принимать психотропные препараты, даже если они назначены врачом.

Сотрудники медико-генетического центра Genotek провели исследование ДНК семи тысяч жителей России и обнаружили, что более половины из них имеют маркеры, блокирующие ферменты, благодаря которым антидепрессанты становятся эффективными в борьбе с рядом расстройств. Из-за этого, по словам специалистов, ряд препаратов может быть не только действовать значительно слабее необходимого, но также оказаться и вовсе бесполезен или же опасен.

В свете подобного открытия стало понятно, что при необходимости подбора терапии для тех, кто страдает депрессией, стоит учитывать и наличие в их генах специального маркера. Поэтому перед тем, как назначить тот или иной медикамент, врач должен обязательно провести генетический анализ. Таким образом вероятность того, что здоровью пациента антидепрессант хотя бы не навредит значительно увеличиться, а шанс на увеличение процента выздоровевших возрастет.

На данный же момент восьминедельные курсы терапии антидепрессантами помогают только 30% пациентов. Однако теперь есть шансы, что результаты исследования, проведенного отечественными учеными, смогут изменить сложившуюся ситуацию и сделать лечение более эффективным.

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Наука
Добавил: Криворотько Наталья Вчера, 18:18

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