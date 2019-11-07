Роза Сябитова высказалась об "измене" Кристины Асмус Гарику Харламову

Еще летом отечественные СМИ распространяли информацию о мнимом разводе Кристины Асмус и Гарика Харламова. Поводом к подобных слухам стали поездки супруги за границу с дочкой и снятие обручального кольца. Теперь же скандал, связанный с эротической сценой в фильме "Текст", подогрел внимание фанатов к отношениям звездной пары. Большинству поклонников актрисы показалось, что последняя "слишком натуралистично" сыграла в сцене полового акта с Иваном Янковским. Отдельные личности даже теоретизировали о возможной измене.Свою лепту в обсуждение личной жизни Асмус внесла шоувумен Роза Сябитова. По мнению ведущей программы "Давай поженимся", в семье Харламова скорее всего нет напряженной обстановки и предустановок к разрыву отношений. Как говорит телесваха, если и присутствуют какие-либо проблемы, то они связаны с нереалистичными ожиданиями мужа. Сябитова высказывает предположение, что Харламову, возможно, "захотелось домашнего тепла, уюта и борща", а его супруга была не в состоянии выполнить его желания. Наконец, она добавила, что звездные пары имеют совершенно иные понятия о причинах для раздора, поэтому не следует распускать слухи.