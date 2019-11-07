После спектакля в Красногорске Анастасия Волочкова решила отдохнуть и сменила прическу

Анастасия Волочкова ведет активный образ жизни и постоянно принимает участие в различных проектах. Сегодня знаменитая танцовщица опубликовала фотографию, на которой она запечатлена в обтягивающем черном платье до колен и в туфлях на высоком каблуке. На снимке Анастасия Волочкова предстала с распущенными волосами и челкой на бок. В комментарии балерина написала, что после спектакля, проведённого в Красногорске и предшествующей ему подготовки, она позволила себе отдохнуть один день.Также Анастасия Волочкова отметила, что сменила прическу. В конце своего поста в Instagram балерина поинтересовалась у фанатов понравилась ли им ее укладка. Подписчики по-разному отнеслись к прическе знаменитости. Одни отметили, что танцовщице очень подходит новый образ. Другие написали, что им не привычно видеть балерину с такой прической.