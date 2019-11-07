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Подруга Уитни Хьюстон подтвердила слухи о романе с певицей

Как оказывается, слухи о том, что у известной и ныне покойной исполнительницы Уитни Хьюстон был роман на стороне, да еще и с ее близкой подругой, все же имеют под собой некоторые основания. Подруга певицы подтвердила их правдивость.
Подруга Уитни Хьюстон подтвердила слухи о романе с певицей

Впервые о возможном романе между Уитни Хьюстон и ее близкой подругой Робин Кроуфорд стало известно еще после того, как на это попытался намекнуть бывший муж певицы Бобби Браун. Он утверждал, что женщины довольно долго состояли в неофициальных романтических отношениях и тщательно скрывали это. Позднее эти слова подтвердил и старший брат знаменитости, рассказавший, что ему было известно об этих отношениях, однако он был против них. «Я никогда не становился свидетелем их поцелуев или чего-то такого, я лишь не хотел, чтобы моя сестра участвовала в этом», - отметил он. Но и эти разговоры не убедили бы общественность в реальности, если бы не сама Робин Кроуфорд, которая подтвердила роман.

По ее словам, они с Хьюстон влюбились друг в друга с первого же дня знакомства. Однако после того, как певица обрела всемирную популярность, эти отношения приходилось скрывать, чтобы никто ничего не заподозрил.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Пономарев Виталий Вчера, 17:42

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