Подруга Уитни Хьюстон подтвердила слухи о романе с певицей





Впервые о возможном романе между Уитни Хьюстон и ее близкой подругой Робин Кроуфорд стало известно еще после того, как на это попытался намекнуть бывший муж певицы Бобби Браун. Он утверждал, что женщины довольно долго состояли в неофициальных романтических отношениях и тщательно скрывали это. Позднее эти слова подтвердил и старший брат знаменитости, рассказавший, что ему было известно об этих отношениях, однако он был против них. «Я никогда не становился свидетелем их поцелуев или чего-то такого, я лишь не хотел, чтобы моя сестра участвовала в этом», - отметил он. Но и эти разговоры не убедили бы общественность в реальности, если бы не сама Робин Кроуфорд, которая подтвердила роман.По ее словам, они с Хьюстон влюбились друг в друга с первого же дня знакомства. Однако после того, как певица обрела всемирную популярность, эти отношения приходилось скрывать, чтобы никто ничего не заподозрил.