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Меган Маркл и принц Гарри на встрече с семьями военных рассказали о маленьком Арчи

Герцог и герцогиня Сассекские появились на встрече с семьями военных, пообщавшись с подданными в неформальной обстановке. Меган Маркл и принц Гарри рассказали поклонникам о маленьком Арчи и его первых зубах.
Меган Маркл и принц Гарри на встрече с семьями военных рассказали о маленьком Арчи

Принц Гарри и Меган Маркл решили устроить встречу-сюрприз для семей военных. Мероприятие было организовано в общественном центре, расположенном в жилом комплексе для военнослужащих, и было приурочено к Дню памяти павших. В этом году праздник будет отмечаться уже в сотый раз, поэтому не только те, кто имеет отношение к солдатской службе, но и вся королевская семья решили почтить память защитников по-особенному.

Именно поэтому мероприятия, имеющие отношение к 11 ноября, начались уже за неделю до памятной даты. Так как принц Гарри тоже служил в британской армии, внук Елизаветы II счел своим долгом первым организовать встречу по случаю Дня памяти, пригласив на нее жен и детей военных, которые сейчас находятся на службе за пределами страны. На встрече сын принцессы Дианы и его супруга Меган Маркл пообщались с подданными в неформальной обстановке, поиграли с детьми, а также рассказали поклонникам о своем сыне. Гордые родители похвастались тем, что у маленького Арчи уже появились первые зубы. Герцогиня Сассекская сообщила, что у ее сына прорезались два нижних резца. После чего супруга принца Гарри показала на себе, где они находятся, а стоящие возле нее мальчики и девочка начали хвастаться тем, сколько зубов уже есть у них.

Кроме того, что герцог и герцогиня Сассекские пообщались с детьми военных, они также оказали моральную поддержку и их супругам, которым приходится самим справляться с воспитанием наследников, пока мужья находятся на службе. Меган Маркл и принц Гарри отметили, что понимают, День памяти, это праздник, касающийся не только людей в форме, но и их семей, и именно поэтому решили организовать подобную встречу.

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Добавил: Криворотько Наталья Вчера, 17:01

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