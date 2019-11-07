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Рустам Минниханов встретился на отдыхе со Стивеном Сигалом

Президент Республики Татарстан встретился на отдыхе со Стивеном Сигалом, снимки с которым были опубликованы в соцсетях. Рустам Минниханов и голливудский актер являются старыми друзьями.

В профиле Instagram лидера Татарстана Рустама Минниханова появилась необычная публикация. Президент республики показался на фото в обнимку со звездой голливудских блокбастеров Стивеном Сигалом. По предварительной информации, оба встретились во время отпуска политика, который отдыхал в одном из ресторанов Казани. Снимок обрел популярность среди пользователей Сети, которые сначала не признали в соседе знаменитого актера госсударственного деятеля. На данный момент изображение собрало около 33 тысяч "лайков" и более 400 комментариев.

Жители Татарстана просили под публикацией своего лидера, чтобы тот научил Сигала нескольким словам на татарском языке. Сам актер ранее в шутку говорил, что собирается переехать в Казань, поскольку не впервые посещает этот город с дружеским визитом. Первый раз он приехал в 2013 году, когда у него и завязалась дружба с Миннихановым. Напоминаем, что артист и мастер боевых искусств в конце октября совершил покупку дома на Рублевке. Известно, что владелец особняка в селе Усово потратил на него около 100 млн рублей и зарегистрировал по этому адресу товарный знак Aikido Ten Shin Dojo.

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Добавил: Ткачук Степан Вчера, 17:18

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