Эксперты выяснили разницу между осенней хандрой и осенней депрессией





В действительности, отмечают специалисты, упадок сил, безразличие, недостаток энергии и прочие эффекты еще не являются поводом для того, чтобы обращаться к специалистам и лечиться от депрессии. В этом случае речь действительно может идти об обычной осенней хандре, которая вызвана переходным периодом в межсезонье. Именно это состояние включает в себя целый набор негативных симптомов, вызванных сменой летнего периода на осень, которые многие воспринимают как депрессию. Впрочем, если хандра затянется, она легко может спровоцировать развитие депрессии. И для того, чтобы это не допустить, опытные психологи советуют в этот период посвятить как можно больше времени любимым занятиям. Нужно бывать в любимых местах, есть вкусную еду, ходить в гости, общаться с приятными людьми и делать все то, что приносит человеку хорошие эмоции.Также в этот период следует как можно чаще бывать на свежем воздухе. Восполнение запаса кислорода существенно улучшит все обменные процессы, в том числе и работу мозга.