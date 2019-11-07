Ученые утверждают, что комнатные растения не очищают воздух в помещении





Недавно ученые из Дрексельского университета опубликовали результаты исследований, связанных с комнатными растениями. Ранее считалось, что небольшие цветы в горшках способствует очистке воздуха в помещении. Ученые утверждают, что это лишь миф и единственное для чего они годятся, так это для украшения интерьера. Специалистами был проведён эксперимент, в ходе которого цветы в горшках были помещены в специальный куб, в то время, как ещё один куб аналогичных размеров оставался пустым. В конце исследования было выявлено, что чистота воздуха в каждом из помещений практически не изменилась.Стоит отметить, что на этом эксперимент не закончился. Ученые рассчитали количество растений, которое понадобится, чтобы эффективно очищать воздух в помещении. Как стало известно, на очистку 1 квадратного метра площади их потребуется от 10 до 1000.