Лолита Милявская рассказала, что в гримерке с ней всегда находится скорая помощь

Лолита Милявская опубликовала ролик, который она сняла в своей гримерка. Сначала знаменитая певица показала свою команду и стол, на котором стоят фруктовые соки. Потом исполнительница перевела камеру на сотрудников скорой помощи. Лолита Милявская сообщила, что по закону любого мероприятия медицинские работники обязаны присутствовать в гримерке каждого артиста. Она объяснила, что при необходимости врачи измеряют давление, уровень сахара и холестерина.В конце опубликованного поста в Instagram Лолита Милявская пошутила, что именно к таким измерениям приводит здоровый образ жизни. В комментарии к видео исполнительница написала: "Курган! Час до концерта". Всего за несколько десятков минут публикацию знаменитости просмотрели более 50 000 пользователей Сети.